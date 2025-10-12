Вооруженные и голодные подростки устраивают дерзкие налеты на рестораны

Во Владивостоке орудует вооруженная группа несовершеннолетних, которая занимается похищением еды из местных ресторанов, передает Telegram-канал Baza. В последний раз они напали на официантку и похитили блюда китайской кухни.

По информации канала, около 10 подростков в возрасте от 13 до 15 лет в течение нескольких дней находились рядом с китайским кафе на улице Ватутина. Вечером накануне инцидента двое злоумышленников в масках проникли в кафе, вооружившись предметом, похожим на пистолет. Один из грабителей угрожал работнице заведения, а другой нанес ей удар. Вместо денежных средств они потребовали отдать еду. Преступники забрали коробки с продуктами и скрылись с места преступления.

Очевидцы утверждают, что это не единичный инцидент. Ранее эта банда преступников проникала в заведения, похищала продукты у сотрудников и скрывалась с места преступления. Теперь они прибегли к более жестоким методам. Администрация кафе намерена обратиться в правоохранительные органы, а прокуратура уже начала расследование.

Ранее сообщалось, что в северо-западной части Москвы действует хулиганская группировка «Гжель», состоящая из подростков. Несовершеннолетние нападают на прохожих, в том числе на детей и мигрантов. Ситуация обострилась после инцидента с выстрелами из сигнального пистолета.