Суд разрешил выделять экс-кандидату в президенты России деньги на лечение Признанному банкротом Надеждину выделили 311 тысяч рублей в месяц на медикаменты

Арбитражный суд Москвы разрешил политику Борису Надеждину ежемесячно тратить 311 тыс. рублей на лекарства и медицинские услуги, сообщает ТАСС. Он был признан банкротом в апреле 2025 года. Политик взял у кредитной организации $324 тыс. (около 20 млн рублей).

Исключить из конкурсной массы и выделять ежемесячно денежные средства должнику Надеждину Борису Борисовичу на покупку лекарственных препаратов и оплату медицинских услуг в размере 311 344 рублей 87 копеек, — сказано в судебном определении.

Ранее суд потребовал взыскать 45 млн рублей с компании, принадлежавшей мужу известного бизнес-тренера и мотивационного спикера Елены Блиновской Алексею. Эта сумма должна быть направлена на частичное погашение долгов самой «королевы марафонов».

До этого сообщалось, что блогер Александра Митрошина подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. До этого интернет-знаменитости предъявили обвинения в отмывании 127 млн рублей и заключили под домашний арест. По версии следствия, имея задолженность перед налоговой, она приобрела большую квартиру на Большой Дмитровке в 2021 году.