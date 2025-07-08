Экс-главу штаба Надеждина лишили гражданства России

Политтехнолог Дмитрий Кисиев, ранее возглавлявший предвыборный штаб оппозиционного политика Бориса Надеждина, сообщил о лишении его российского гражданства. В своем Telegram-канале он написал, что его обвинили в создании угрозы национальной безопасности.

Меня лишают гражданства России на основании того, что негативно влияю на политическую и социальную стабильность общества. Ни много ни мало, создаю угрозу национальной безопасности, — сообщил Кисиев.

Он отметил, что не может не заметить, что решение было принято именно в тот момент, когда он активно планировал кампанию в Госдуму, встречался с людьми, обсуждал планы и искал кандидатов.

Ранее сообщалось, что полиция проверит Надеждина, который пытался выдвинуться на выборы президента России, на иностранное финансирование. Как отметил глава Фонда по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, следствие изучает выступления бывшего депутата городского округа Долгопрудный на предмет «дискредитации СВО». По всей видимости, речь про ст. 280.3 УК РФ о дискредитации армии.