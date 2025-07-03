Конституционный суд России принял обращение Бориса Надеждина

Конституционный суд Российской Федерации подтвердил регистрацию обращения Бориса Надеждина, сообщил официальный сайт суда. Политик просит оценить конституционность ряда положений федеральных законов, включая нормы о количестве подписей и их признании недействительными, связанные с избирательным правом и выборами президента.

В опубликованных материалах суда указано, что обращение находится на стадии предварительного изучения в соответствии со статьей 40 Федерального конституционного закона о Конституционном Суде РФ. Надеждин ставит под вопрос соответствие законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «О выборах президента Российской Федерации» Конституции страны.

Ранее сообщалось, что полиция проверит Надеждина, который пытался выдвинуться на выборы президента России, на иностранное финансирование. Как отметил глава Фонда по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, следствие изучает выступления бывшего депутата городского округа Долгопрудный на предмет «дискредитации СВО». По всей видимости, речь про ст. 280.3 УК РФ о дискредитации армии.