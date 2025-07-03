Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 04:28

Конституционный суд России принял обращение Бориса Надеждина

Борис Надеждин Борис Надеждин Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Конституционный суд Российской Федерации подтвердил регистрацию обращения Бориса Надеждина, сообщил официальный сайт суда. Политик просит оценить конституционность ряда положений федеральных законов, включая нормы о количестве подписей и их признании недействительными, связанные с избирательным правом и выборами президента.

В опубликованных материалах суда указано, что обращение находится на стадии предварительного изучения в соответствии со статьей 40 Федерального конституционного закона о Конституционном Суде РФ. Надеждин ставит под вопрос соответствие законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «О выборах президента Российской Федерации» Конституции страны.

Ранее сообщалось, что полиция проверит Надеждина, который пытался выдвинуться на выборы президента России, на иностранное финансирование. Как отметил глава Фонда по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, следствие изучает выступления бывшего депутата городского округа Долгопрудный на предмет «дискредитации СВО». По всей видимости, речь про ст. 280.3 УК РФ о дискредитации армии.

Конституционный суд
Борис Надеждин
обращения
политики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
Премьера спектакля «Терраса» состоится в LA'Театре в Москве
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Военкор назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.