14 августа 2025 в 00:45

Тайны Медового Спаса: что нельзя делать 14 августа

Приметы на 14 августа — что можно и нельзя делать в Медовый Спас

14 августа на Руси отмечали Медовый Спас (или Мокрый Спас). В этот день наши предки внимательно наблюдали за природой, предсказывая будущую погоду и урожай. Этот день считался рубежом между летом и осенью, а его приметы бережно передавались из поколения в поколение.

Погодные приметы на Медовый Спас

  • Дождь сулил холодный год, но обещал отсутствие лесных пожаров.
  • Яркое солнце и жара предрекали теплую осень и мягкую зиму.
  • Сильный ветер сигнализировал о снежной и затяжной зиме.
  • Туман на рассвете предвещал тихую, безветренную погоду в ближайшие дни.

Приметы по поведению птиц и зверей 14 августа

  • Ласточки и стрижи, улетающие на юг, предупреждали о скором похолодании и окончании лета.
  • Если домашний скот прятался под навес, ждали дождливого сентября.
  • Корова давала меньше молока, чем обычно, — к затяжному ненастью.
  • Обильная паутина в лесу указывала на теплую осень.

Что нельзя делать 14 августа, по народным поверьям

  • Шуметь и веселиться: считалось, что громкие звуки спугнут пчел, что приведет к плохому медосбору в будущем году.
  • Работать в поле или заниматься уборкой: такие действия могли навлечь болезни.
  • Купаться после заката: с этого дня вода «цветет» и теряет целебные свойства. Купание грозило простудами.

Тайны Медового Спаса: что нельзя делать 14 августа

Обязательные обычаи на Медовый Спас

  • Освятить мед в церкви и угостить им нуждающихся — это приносило благополучие в дом.
  • Искупаться с утра в реке или озере: вода, освященная в Мокрый Спас, очищала от грехов и болезней. Скот тоже водили к воде — для здоровья.
  • Сделать оберег из трав («маковейчик»), освященный в храме. Его хранили за иконами для защиты семьи от сглаза.

Мудрость Медового Спаса — в гармонии церковных традиций и народных наблюдений. Следование этим правилам, по поверьям, дарило здоровье, урожай и милость высших сил. Сегодня эти приметы — не просто суеверия, а источник многовековой связи человека с природой.

Ранее мы поделились лунным календарем на август 2025 года.

Екатерина Метелева
Е. Метелева
