Установлена норма для выплат родителям за погибших солдат

Конституционный суд РФ четко определил отправную точку для ежемесячных выплат родителям погибших призывников, говорится в опубликованном на официальном сайте постановлении. Право на компенсацию возникает со дня смерти военнослужащего, но не раньше 1 января 2012 года — даты вступления в силу ключевого закона.

Это разъяснение дано в связи с жалобой жительницы Чувашии, сын которой умер от военной травмы еще в 1995 году. Женщина обратилась за положенной компенсацией только в 2021 году. Хотя выплату ей назначили, но лишь с даты обращения. При этом она узнала, что другим родителям выплаты направлялись задним числом — с 1 января 2012 года.

Однако местные суды отказали ей в пересчете за период с 2012 по 2021 годы, сославшись на то, что право возникает только после обращения. Это решение и оспаривалось. Конституционный суд, рассматривая этот вопрос, дал принципиальное толкование закона.

Ранее временно исполняющий обязанности главы приграничного региона Александр Хинштейн сообщил, что теперь участники СВО в Курской области будут получать региональные выплаты за каждое ранение. До этого бойцы могли рассчитывать только на единичную выплату независимо от количества ранений.