27 апреля 2026 в 14:31

Конституционный суд вступился за оставленную без пенсии мать троих детей

Конституционный суд направил на пересмотр дело о пенсии матери троих детей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Конституционный суд России отправил на пересмотр дело Елены Ростовой, которой ранее отказали в досрочном выходе на пенсию из-за рождения троих детей за границей, сообщает РИА Новости. Женщина стала гражданкой России в 1998 году, родилась в Казахской ССР и переехала в Узбекскую ССР, где и родила детей: в 1987, 1990 и 1992 годах.

В 2024 году Ростова обратилась за досрочной пенсией по старости в соцфонд по Кемеровской области, но получила отказ. Региональное ведомство сослалось на прекращение действия соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ в 2022 году, а суды встали на сторону соцфонда.

Конституционный суд разъяснил, что женщины с тремя детьми имеют право на досрочную пенсию, независимо от места их рождения и воспитания, если сама мать и ее дети — граждане России. Теперь судебные решения по делу Ростовой и другим подобным делам должны быть пересмотрены.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина через суд оспорила материнство, доказав с помощью генетической экспертизы, что никогда не рожала документально закрепленную за ней дочь. Вероятность родства составила 0,013%, что полностью исключило биологическую связь. Поводом для разбирательства послужил накопившийся долг по алиментам в размере 1,7 млн рублей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростка из Чувашии обвинили в теракте за поджог полицейских авто
Президент Эстонии призвал Европу задуматься об отношениях с РФ уже сейчас
Путин объяснил, как в России надо контролировать ИИ
Колоссальные потери ВСУ у Гуляйполя: как идет наступление России 27 апреля
В ДНР раскрыли страшную статистику по жертвам атак ВСУ
Россиянам объяснили, как сделать дачу безопасной для собаки
Названо число ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС из Екатеринбурга
Путин раскрыл, какие события круто изменили судьбу России
Силовики раскрыли детали расследования убийства экс-мэра Самары
Пьяный водитель протащил полицейского 300 метров на Алтае
Подростки избили ребенка с инвалидностью и столкнули его в овраг
Путин призвал не зацикливаться на запретах в законотворчестве
В Госдуме предложили наказывать родителей за хамство детей учителям
Сбежавшую два года назад преступницу нашли в вентиляции
Слезы вдовы, Эрнст, Дробыш: как простились с Пимановым — фото с церемонии
«Гад, делал что хотел»: соратница Пиманова о том, что ухудшило его здоровье
Юрист предупредила, что грозит за оставленный в подъезде велосипед
Путин назначил нового главу Россотрудничества
Автоэксперт рассказал о преимуществах беспилотных видов транспорта
«Оставил огромное наследство»: Гусев высказался о заслугах Пиманова
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
