Конституционный суд вступился за оставленную без пенсии мать троих детей Конституционный суд направил на пересмотр дело о пенсии матери троих детей

Конституционный суд России отправил на пересмотр дело Елены Ростовой, которой ранее отказали в досрочном выходе на пенсию из-за рождения троих детей за границей, сообщает РИА Новости. Женщина стала гражданкой России в 1998 году, родилась в Казахской ССР и переехала в Узбекскую ССР, где и родила детей: в 1987, 1990 и 1992 годах.

В 2024 году Ростова обратилась за досрочной пенсией по старости в соцфонд по Кемеровской области, но получила отказ. Региональное ведомство сослалось на прекращение действия соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ в 2022 году, а суды встали на сторону соцфонда.

Конституционный суд разъяснил, что женщины с тремя детьми имеют право на досрочную пенсию, независимо от места их рождения и воспитания, если сама мать и ее дети — граждане России. Теперь судебные решения по делу Ростовой и другим подобным делам должны быть пересмотрены.

