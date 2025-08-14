«Пошел на рекорд»: сидевший с Путиным на параде ветеран отметил 100 лет

Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский, удостоившийся чести сидеть рядом с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на параде Победы в мае 2025 года, 13 августа отметил столетний юбилей. Как сообщила ТАСС его дочь Людмила Знаменская, юбиляр встретил знаменательную дату в отличном расположении духа и хорошем физическом состоянии.

Он живет под Тулой, к нему сегодня местные власти приходили поздравить, папа счастливый, даже такую фразу сказал: «Пошел на рекорд». Очень довольный, чувствует себя нормально, бодрый, он вообще ежедневно обливается ледяной водой, зарядка у него, — поделилась подробностями дочь ветерана.

Знаменская отметила, что особые воспоминания у ветерана сохранились о встрече с президентом на параде Победы. По словам дочери, Путин создал теплую, дружескую атмосферу для общения с ветеранами.

Ветерана пришли поздравить представители областной администрации — они преподнесли ему букет из 101 розы. Несмотря на почтенный возраст, Знаменский продолжает вести активный образ жизни, соблюдая ежедневные процедуры закаливания и физические упражнения.

