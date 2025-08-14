Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 августа 2025 в 01:08

«За гранью»: Скабеева иронично оценила требования Украины к России

Скабеева сочла фантастическими требования Украины к РФ на возможных переговорах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Условия, которые Киев выдвинул для возможной встречи президентов России и США на Аляске, являются нереалистичными, отметила в Telegram телеведущая Ольга Скабеева. Так она отреагировала на публикацию Politico, озаглавленную «Украина может пережить войну, но не может пережить мир».

В ней излагались позиции Киева к гипотетическому саммиту. Среди ключевых условий: обсуждение территорий возможно лишь после длительного и стабильного режима прекращения огня, выплата Россией репараций Украине в астрономической сумме от $500 млрд до $1 трлн, гарантии безопасности, включая вступление в НАТО. Киевские власти также настаивают на сохранении и усилении санкционного давления, исключая любую их отмену или возобновление торговли с РФ, говорилось в статье.

Что-то за гранью фантастики, — отреагировала на условия Киева Скабеева.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп накануне встречи с российским лидером Владимиром Путиным дал обещание главе Украины Владимиру Зеленскому. Во время онлайн-переговоров с украинским политиком, лидерами европейских стран и генеральным секретарем НАТО республиканец якобы гарантировал неизменность военных поставок Киеву независимо от результатов переговоров с Москвой.

