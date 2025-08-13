Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 23:51

Спецслужбы Польши задержали украинца-диверсанта

Туск: спецслужбы задержали украинца за осквернение памятников культуры в Польше

Флаг Польши Флаг Польши Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Польские спецслужбы задержали гражданина Украины по подозрению в совершении диверсионных актов, заявил премьер-министр страны Дональд Туск на экстренной пресс-конференции. По данным следствия, молодой украинец обвиняется в совершении враждебных действий, направленных против государства и оскорбляющих национальные чувства его граждан. Среди конкретных инкриминируемых ему деяний — нанесение провокационных надписей, а также попытки осквернения памятников.

Сегодня Агентство внутренней безопасности задержало молодого украинца, который обвиняется в актах диверсии, в частности, в нанесении враждебных надписей, попытках нанесения на памятники надписей, которые ударяют по национальной гордости поляков,разъяснил Туск.

По словам главы польского правительства, у следствия есть информация о том, что задержанный мог быть завербован иностранными спецслужбами. Однако конкретные государства или организации, в интересах которых он якобы действовал, официально не названы.

Ранее в польском селе Домостава неизвестные осквернили памятник жертвам Волынской резни. Как сообщил политик ультраправого движения «Конфедерация» Павел Усендек, на монументе нарисовали символику украинских националистов. По его словам, полиция начала расследование, но подозреваемые пока не задержаны.

Польша
Украина
диверсанты
вандализм
