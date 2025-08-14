Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Раскрыта модель управления, предложенная США для новых территорий России

The Times: США предложили России «палестинскую модель» мира на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США тайно обсуждали с Россией план урегулирования на Украине, основанный на модели израильского контроля над западным берегом реки Иордан, сообщает The Times со ссылкой на информированный источник. По данным издания, идея была представлена спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом российским коллегам несколько недель назад.

Предложение предполагает, что Россия получит военный и экономический контроль над занятыми территориями. Однако де-юре границы Украины останутся неизменными по аналогии с Палестиной.

Это будет похоже на то, как Израиль контролирует западный берег. С губернатором, с экономическими связями с Россией, а не с Украиной, — объяснил источник, близкий к Совету национальной безопасности США.

Ранее издание сообщало, что Уиткофф поддержал идею военно-политического контроля России над освобожденными украинскими территориями. Обсуждение данной перспективы, как утверждает британская газета, стало частью повестки недавних переговоров в российской столице.

До этого глава Белого дома Дональд Трамп сообщал, что участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите России и США изначально не планировалось. Он пояснил, что украинский лидер сможет присоединиться к переговорам только в случае успешной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По словам республиканца, сначала он намерен провести беседу с президентом РФ, затем связаться с Зеленским и лишь после этого с европейскими главами государств.




США
Россия
Украина
Палестина
