В США опровергли публикации о планах по контролю РФ над Украиной

В Белом доме опровергли появившуюся в СМИ информацию о плане регулирования России над взятыми под контроль территориями Украины. Британское издание The Times со ссылкой на информированные источники утверждало, что оно будет построено по образцу управления Израилем западным берегом реки Иордан.

Это совершенно ложный и небрежный отчет от The Times, — написала в соцсети Х заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Ранее издание сообщало, что США тайно обсуждали с Россией план урегулирования на Украине, основанный на модели израильского контроля над западным берегом. Идея якобы была представлена спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом российским коллегам несколько недель назад. Предложение предполагает, что Россия получит военный и экономический контроль над занятыми территориями. Однако де-юре границы Украины останутся неизменными, по аналогии с Палестиной.

До этого глава Белого дома Дональд Трамп сообщал, что участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите России и США изначально не планировалось. Он пояснил, что украинский лидер сможет присоединиться к переговорам только в случае успешной встречи с российским лидером Владимиром Путиным.









