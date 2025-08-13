В МЭА предупредили о колебаниях на рынке нефти FT: МЭА предупредило о дисбалансе спроса и предложения на нефтяном рынке

Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило о риске значительного переизбытка нефти на мировом рынке. Рост добычи, особенно в Саудовской Аравии, совпадет с замедлением спроса в Азии в последнем квартале года, пишет Financial Times.

Агентство снизило прогноз роста потребления нефти до 680 тысяч баррелей в сутки — минимального уровня с 2009 года (без учета пандемийного спада). По данным МЭА, предложение нефти в 2025 году увеличится на 2,5 млн баррелей в сутки, что на 30% выше январских ожиданий. Это создаст избыток в 2 млн баррелей, который может сохраниться до 2026 года. Ослабление спроса связано с экономическими трудностями в Китае, Индии и Бразилии, столкнувшихся с угрозами высоких пошлин со стороны США.

Предложение, по прогнозам МЭА, значительно опередит спрос, что создает потенциал для «значительного избытка на рынке», — указано в сообщении.

При этом ОПЕК сохраняет более оптимистичный взгляд, прогнозируя рост спроса на 1,38 млн баррелей в 2026 году. Ситуация может измениться, если США усилят санкции против России и Ирана.

Ранее сообщалось, что США могут усилить санкции против России в случае неудачи на саммите президентов двух стран на Аляске. Глава Минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент указал, что вторичные пошлины против государств, закупающих нефть у РФ, также могут повысить.