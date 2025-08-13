Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 17:18

В США оценили перспективы принятия новых антироссийских санкций

Глава Минфина США Бессент: Вашингтон может усилить санкции против России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

США могут усилить санкции против России в случае неудачи на саммите президентов двух стран на Аляске, сообщил Bloomberg TV глава Минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент. По его словам, вторичные пошлины против государств, закупающих нефть у РФ, также могут повысить.

Санкции могут быть усилены, могут быть ослаблены. Они могут иметь ограниченный срок действия, а могут продолжаться бессрочно, — сказал Бессент.

Ранее швейцарские власти ввели дополнительные ограничительные меры против России, расширив свои санкционные списки. В обновленный перечень вошли 14 частных лиц и 41 организация, а также 105 гражданских судов, зарегистрированных в третьих странах. Кроме того, Берн принял 18-й пакет санкций Евросоюза.

До этого специальный помощник экс-президента США Джорджа Буша — младшего по России и Евразии Томас Грэм указал, что перспективы смягчения санкционного режима против РФ станут яснее после встречи глав двух государств. Он пояснил, что, хотя процедура отмены ограничений является сложной, такая возможность не исключается полностью.

США
Россия
санкции
Скотт Бессент
Минфин США
