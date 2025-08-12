В США задумались о снятии санкций с России после встречи Путина и Трампа

Вероятность снятия части санкций с России прояснится после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил «Известиям» научный сотрудник американского Совета по международным отношениям, бывший спецпомощник президента США Джорджа Буша — младшего по РФ и Евразии Томас Грэм. Он пояснил, что процесс отмены ограничений сложный, но он не исключается, все зависит от итогов беседы и плана урегулирования.

Поэтому это будет сложный процесс. Однако снятие санкций в ответ на конкретные действия со стороны России возможно. Речь может идти, например, о персональных ограничениях, — пояснил Грэм.

При этом Грэм добавил, что американский лидер не может снять санкции самостоятельно. На подобные процедуры потребуется одобрение конгресса.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. Это будет важный саммит лидеров и выбор места для него очень логичен, считает он. При этом Ушаков напомнил, что в регионе пересекаются экономические интересы государств, очерчиваются перспективы реализации совместных проектов.

Тем временем сенатор США Линдси Грэм сообщил, что Дональд Трамп не откажется от санкций в отношении торговых партнеров России в случае неудачи в урегулировании украинского конфликта. Он уверен, что президент РФ Владимир Путин «презирает» санкции, но «не сможет вынести» рестрикций против стран, закупающих российскую нефть.