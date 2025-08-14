В Госдуме призвали ввести налог на жадность перед 1 Сентября Лидер СРЗП Миронов: в России нужно ввести налог на жадность перед 1 Сентября

В России необходимо ввести «налог на жадность», чтобы бороться с необоснованным повышением цен, в частности перед 1 Сентября, заявил NEWS.ru глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, это касается не только цветов, но и любой продукции с повышенным спросом, например школьных принадлежностей и детских товаров.

Мы с коллегами по фракции не раз обращались в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить необоснованное повышение цен на цветы, но каждый праздник ситуация повторяется, потому что никаких запретов на такое повышение, по сути, нет. Поэтому мы предлагаем ввести в России «налог на жадность», как мы его называем. Он будет направлен против спекулянтов, которые пытаются нажиться на ровном месте, задирая ценники без всякой причины. Это касается, разумеется, не только цветов, а любой продукции, на которую есть массовый спрос, — пояснил Миронов.

Он считает, что продающих цветы бизнесменов мало волнуют первоклассники и школьный праздник. Депутат назвал это «диким капитализмом», против которого много лет выступает его партия.

Ранее флорист Валентина Сафронова заявила, что минимальная стоимость букета к 1 Сентября в этом году составит полторы тысячи рублей. За эту сумму можно приобрести небольшой пучок хризантем с веточкой ягод или маленьких яблок.