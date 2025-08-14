Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Ушла из жизни звезда фильма «Затащи меня в ад»

Умерла актриса Лорна Рейвер из ужастика «Затащи меня в ад»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американская актриса Лорна Рейвер, известная зрителям по роли миссис Ганиш в хорроре режиссера Сэма Рэйми «Затащи меня в ад», скончалась, сообщил официальный журнал Гильдии киноактеров США. На момент смерти ей был 81 год.

Согласно публикации в летнем выпуске журнала SAG-AFTRA (Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США), имя Рейвер значилось в мемориальном разделе «В память». Организация подтвердила, что актриса ушла из жизни еще 12 мая 2025 года.

Мы чтим память членов, о смерти которых стало известно SAG-AFTRA в период со 2 апреля по 30 июня… Лорна Рейвер, — говорится в публикации.

Роль зловещей цыганки Ганиш в «Затащи меня в ад» (2009) принесла ей широкую известность среди поклонников жанра ужасов. Фильм собрал $90,8 млн по всему миру и получил высокие оценки кинокритиков. В 2010 году Рейвер удостоилась премии «Сатурн» как лучшая актриса второго плана.

Актриса также была узнаваема по многочисленным работам на телевидении. Зрители могли видеть ее в популярных сериалах, включать «Молодые и дерзкие» (The Young and the Restless), «Анатомия страсти» (Grey’s Anatomy), «Холм одного дерева» (One Tree Hill), «Кости» (Bones) и «Юристы Бостона» (Boston Legal).

Ранее ушла из жизни американская актриса Лоретта Суит, получившая известность благодаря роли майора Маргарет Халиган в популярном сериале «Чертова служба в госпитале Мэш». Она скончалась на 88-м году жизни. Причиной смерти названы естественные причины. За свою карьеру Суит стала обладательницей многочисленных наград и номинаций.

