В столице ожидается первый мокрый снег Первый осенний мокрый снег в Москве и Подмосковье ожидается после 21:00

В Москве и Подмосковье после 21:00 ожидается первый осенний мокрый снег, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ. Ночью в столичном регионе ожидается от 8 до 13 мм осадков.

В Москве температура воздуха ожидается в диапазоне от плюс 3 до плюс 5 градусов, а в Подмосковье — от 0 до плюс 5 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада, постепенно меняя направление на северо-восточное, со скоростью 6–11 м/с.

Днем в понедельник в Москве также возможен мокрый снег, сопровождаемый небольшими, а местами умеренными дождями. Температура воздуха в столице может подняться до плюс 6 градусов, а в области — до плюс 7 градусов.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщила, что до 2050 года аномально высоких температур зимой в России не прогнозируется. Несмотря на общее потепление климата, каждое 30-летие зимы становятся теплее, но отрицательная температура будет сохраняться. В ближайшие годы средние показатели температуры превысят климатическую норму, однако экстремально теплой зимы, как в южных городах, не ожидается.