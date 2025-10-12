Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 11:37

В Канаде выступили с важным заявлением по Украине

Премьер Канады объявил о поддержке Украины в энергетической области

Марк Карни Марк Карни Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Оттава намерена оказать поддержку Киеву в защите энергетической инфраструктуры, заявил канадский премьер-министр Марк Карни по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Также стороны договорились о поставках газа, отмечается на сайте главы правительства.

Канада тесно сотрудничает с Украиной в поиске новых возможностей для оказания поддержки в защите ее энергетической инфраструктуры, а также в обеспечении Украины достаточными объемами газа в преддверии зимы, — подчеркнул Карни.

Отмечается, что Канада уже передала Украине $12,4 млрд (около 1 трлн рублей) в качестве поддержки. Выплаченная сумма стала «самым большим финансовым взносом на душу населения среди стран G7», добавил премьер.

Ранее журналисты отметили, что Европейский союз оказался в «ненадежном» положении из-за того, что оказывает масштабную поддержку Украине и одновременно с этим продолжает закупать российские энергоносители. За первые восемь месяцев 2025 года импорт российского газа и нефти в ЕС превысил €11 млрд (около 1 трлн рублей).

Канада
Украина
помощь
поставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушаков раскрыл, прекращены ли контакты с США
Ушаков рассказал, что стало «путеводной звездой» в переговорах по Украине
Как выбрать перфоратор для дома: на что смотреть кроме мощности
Запад призвали признать поражение Украины после беседы Трампа и Зеленского
Песков напомнил о возможном создании «грязной бомбы» на Украине
Месси помог «Интер Майами» разгромить «Атланту»
Как очистить микроволновку от жира: эффективные способы
Силы ПВО за сутки уничтожили более 70 БПЛА и одну ракету
На Украине начали отбирать Leopard и Bradley у ВСУ
В Минобороны России привели подробности ударов по военным целям на Украине
«Когда гробы поедут»: депутат об участии США в ударах по России
В России доработают проект о примирении супругов при разводе
В Минобороны раскрыли суточные потери ВСУ на фронте
В европейской стране столкнулись с острой нехваткой мест в тюрьмах
Королевская семья Британии: новости, как Карл III использует принца Эндрю
Раскрыто, как США будут бороться с Китаем в сфере редкоземельных металлов
Песков сообщил о готовности РФ к мирному урегулированию ситуации на Украине
Нобелевский комитет раскрыл причину утечки данных о лауреатах
В МВД предупредили о новом шпионском приложении ClayRat
Доллар ждет крах? Курсы валют сегодня, 12 октября, что с евро и юанем
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.