В Канаде выступили с важным заявлением по Украине Премьер Канады объявил о поддержке Украины в энергетической области

Оттава намерена оказать поддержку Киеву в защите энергетической инфраструктуры, заявил канадский премьер-министр Марк Карни по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Также стороны договорились о поставках газа, отмечается на сайте главы правительства.

Канада тесно сотрудничает с Украиной в поиске новых возможностей для оказания поддержки в защите ее энергетической инфраструктуры, а также в обеспечении Украины достаточными объемами газа в преддверии зимы, — подчеркнул Карни.

Отмечается, что Канада уже передала Украине $12,4 млрд (около 1 трлн рублей) в качестве поддержки. Выплаченная сумма стала «самым большим финансовым взносом на душу населения среди стран G7», добавил премьер.

Ранее журналисты отметили, что Европейский союз оказался в «ненадежном» положении из-за того, что оказывает масштабную поддержку Украине и одновременно с этим продолжает закупать российские энергоносители. За первые восемь месяцев 2025 года импорт российского газа и нефти в ЕС превысил €11 млрд (около 1 трлн рублей).