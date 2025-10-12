Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 13:30

Двух мужчин задержали по подозрению в убийстве экс-вокалиста Lostprophets

Двух мужчин задержали по подозрению в убийстве вокалиста Lostprophets Уоткинса

Йен Уоткинс Йен Уоткинс Фото: POP-EYE/Kriemann/Global Look Press

Двух мужчин задержали по подозрению в убийстве бывшего вокалиста британской рок-группы Lostprophets Йена Уоткинса, который отбывал наказание за преступления сексуального характера против детей, сообщает полиция графства Западный Йоркшир. Музыканту назначили 29-летний тюремный срок.

Двое мужчин 25 и 43 лет были арестованы по подозрению в убийстве и в настоящее время находятся под стражей, — сказано в сообщении.

Вокалист был осужден еще в 2013 году. Обвиняемый признал вину по 13 эпизодам преступлений сексуального характера. Среди доказанных правонарушений: домогательства к несовершеннолетним, попытка изнасилования ребенка младше 13 лет, а также изготовление и хранение детской порнографии.

Ранее сообщалось, что Уоткинс умер после нападения в тюрьме. Мужчину обнаружили с тяжелыми травмами. Ему попытались оказать медицинскую помощь.

До этого Уоткинса попытались зарезать сокамерники. Тогда музыканта удалось спасти. Для того чтобы освободить рокера, пришлось задействовать специальное подразделение «Торнадо».

убийства
Великобритания
задержания
тюрьмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи борются за жизнь попавшего под удар ВСУ россиянина
Лукашенко назвал главную проблему в урегулировании конфликта на Украине
Лукашенко раскрыл, когда Украина может исчезнуть как государство
Спасатель назвал главную ошибку пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых
Лукашенко назвал условие, при котором Зеленский пойдет на переговоры
Под чужую дудку: как распознать манипулятора и дать отпор
Диетолог предупредила об опасности одержимости ЗОЖ
Лукашенко раскрыл метод Трампа по вопросу поставок Tomahawk
В Британии бьют тревогу из-за волны преступности в Лондоне
Врач назвала необычный признак скрытой депрессии
В России растет спрос на необычную бьюти-процедуру
Россиян заставят ходить на работу с жаром в 39 градусов
Белоруссия использует на учениях опыт России в СВО
Биометрическая система будет контролировать въезд украинцев в Европу
Мэр предупредил жителей Днепра о непростой зиме без отопления
В Китае раскрыли, как Путин привел в трепет противников России
В российском регионе перевернулась маршрутка с пассажирами
В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА в двух регионах России
Ушаков указал на важную деталь в урегулировании на Украине
Россиянам рассказали о ночной привычке, провоцирующей головные боли
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.