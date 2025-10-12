Двух мужчин задержали по подозрению в убийстве экс-вокалиста Lostprophets

Двух мужчин задержали по подозрению в убийстве бывшего вокалиста британской рок-группы Lostprophets Йена Уоткинса, который отбывал наказание за преступления сексуального характера против детей, сообщает полиция графства Западный Йоркшир. Музыканту назначили 29-летний тюремный срок.

Двое мужчин 25 и 43 лет были арестованы по подозрению в убийстве и в настоящее время находятся под стражей, — сказано в сообщении.

Вокалист был осужден еще в 2013 году. Обвиняемый признал вину по 13 эпизодам преступлений сексуального характера. Среди доказанных правонарушений: домогательства к несовершеннолетним, попытка изнасилования ребенка младше 13 лет, а также изготовление и хранение детской порнографии.

Ранее сообщалось, что Уоткинс умер после нападения в тюрьме. Мужчину обнаружили с тяжелыми травмами. Ему попытались оказать медицинскую помощь.

До этого Уоткинса попытались зарезать сокамерники. Тогда музыканта удалось спасти. Для того чтобы освободить рокера, пришлось задействовать специальное подразделение «Торнадо».