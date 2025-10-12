Маргулис спел в память о Кеосаяне и рассказал неожиданный факт о нем

Музыкант Евгений Маргулис в своей программе на НТВ спел песню Луи Армстронга в память об ушедшем из жизни режиссере Тигране Кеосаяне. По словам исполнителя, они вместе исполняли эту песню в караоке. Режиссер умер 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет.

Сейчас будет страшный эксперимент. Я буду петь. Обычно мы с Тигранчиком в караоке пели это произведение, — сказал Маргулис на передаче «Квартирник НТВ у Маргулиса», которую посвятили памяти умершего режиссера.

Маргулис спел песню «What A Wonderful World», а затем и обратился к Кеосаяну, сказав, что он навсегда останется в сердцах родных и друзей. В передаче также выступила дочь режиссера, Александра, с песней Стинга «Until». После этого супруга покойного Маргарита Симоньян заявила, что это была «их песня».

И когда мы только познакомились и, по-моему, буквально первый или второй раз сели вместе в машину, и он говорит, ты же понимаешь, что эта песня про нас, — вспомнила Симоньян.

Ранее ведущая опубликовала в своем Telegram-канале трогательный фрагмент телепередачи «Однажды», посвященный ее мужу, режиссеру Тиграну Кеосаяну. Выпуск сняли в их доме в Подмосковье.