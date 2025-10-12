Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 15:31

Российская актриса оказалась в базе «Миротворца»

Актрису Стасю Толстую внесли в базу сайта «Миротворец»

Стася Толстая Стася Толстая Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российская актриса и режиссер Стася Толстая оказалась в базе украинского сайта «Миротворец». Согласно информации на ресурсе, ее обвиняют в «покушении на территориальную целостность Украины».

Также упоминается посещение Крыма 27-летней артисткой. В базу скандального сайта попал и ее супруг Иван Толстой.

Толстая родилась в 1997 году в Санкт-Петербурге. В 2017 году она получила премию «Лучший молодой режиссер» на фестивале Sarajevo Fashion Film Festival. В 2019 году Толстая окончила ВГИК с красным дипломом. Снималась в «Грозе», «Путешествии до солнца и обратно» и «Грозном».

Ранее на украинском сайте «Миротворец» появились данные бывшего заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова. Чиновника обвиняют в «покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины». В базе указано, что Печатников занимался организацией отдыха московских школьников, включая поездки в Крым. Вместе с ним в список внесли еще нескольких экс-чиновников мэрии Москвы, связанных с этим проектом.

До этого служба безопасности Украины объявила в розыск заведующего отделом искусства и археологии античного мира ГМИИ им. А. С. Пушкина археолога Владимира Толстикова. Информация об ученом была внесена в базу 27 июня 2025 года.

Миротворец
Украина
базы
актрисы
