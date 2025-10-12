Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 15:20

Чехова честно призналась, почему откладывает свадьбу

Чехова объяснила отложенную свадьбу нехваткой времени

Анфиса Чехова Анфиса Чехова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова заявила, что еще не начала планировать свадьбу из-за нехватки времени. В интервью Telegram-каналу «Звездач» она призналась, что на данный момент надеется найти возможность, чтобы выспаться.

Мне бы выспаться <…> Когда к свадьбе готовишься — это еще больше нервов, суеты, примерки, кольца <…> Мне вообще некогда! Я хочу свадьбу, но не хочу, чтобы это было показательным выступлением, — отметила Чехова.

Она также рассказала, что вместе с женихом Александром Златопольским играет на съемках фильма «Идеально несовместимы». Но на работе ей приходится снимать помолвочное кольцо — украшение со слишком большим камнем не положено героине артистки по статусу.

Ранее у жениха Чеховой обнаружили убыточную кинокомпанию ООО «Гольдфельд Интертейнмент». По информации Super, в прошлом году предприятие недополучило 21 млн рублей.

До этого телеведущая заявила, что хочет сыграть свадьбу со Златопольским в узком кругу родных и близких. По ее словам, пока дата мероприятия неизвестна, а заявление в ЗАГС еще не подано.

