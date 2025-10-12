Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 13:30

Появились кадры уничтожения погранзаставы «Талибана»

МО Пакистана показало на видео ликвидацию погранзаставы и форта талибов

Фото: aifurahman Safi/Xinhua/Global Look Press

В Сети появились кадры уничтожения афганской погранзаставы выстрелом из противотанкового гранатомета СПГ-9. Кадрами атаки поделилась в соцсети Х пресс-служба Министерства обороны Пакистана.

В ведомстве сообщили, что обстрелу подвергся афганский форт Харчар, используемый «Талибаном» в качестве базы, а также пограничный пункт противника. Министерство утверждает, что форт был одним из крупнейших лагерей афганских талибов, здесь командование планировало антипакистанские операции на границе. Сообщается о тяжелых потерях среди талибов.

11 октября конфликт двух Афганистана и Пакистана перешел в горячую фазу, столкновения шли сразу на многих участках границы. Пакистан взял под контроль 19 афганских пограничных пунктов. Исламабад заявил, что Афганистан якобы использовал их для атак на территории соседнего государства.

Перед этим афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор, после того как произошли вооруженные столкновения на границе. В некоторых районах восточной части города были слышны звуки непрерывных взрывов.

Пакистан
Афганистан
Талибан
боевые действия
