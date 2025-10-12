Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов в результате столкновений между военными из двух стран, передает телеканал Geo со ссылкой на источники в сфере безопасности. Там уточнили, что Афганистан якобы использовал эти пункты для осуществления атак на территории соседнего государства.

Пакистан занял 19 афганских пунктов вдоль границы, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны Афганистана объявило об окончании «операции возмездия» против Пакистана. Военнослужащие отметили, что акция была успешной.

До этого стало известно, что тяжелые бои были зафиксированы на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда, при этом пакистанские войска в ряде районов бросили свои позиции и отступили. Местные источники говорили о масштабных боестолкновениях в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд, а также и в уезде Шорабак провинции Кандагар.

Также афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор, после того как произошли вооруженные столкновения на границе двух стран. В некоторых районах восточной части города были слышны звуки непрерывных взрывов, а в нескольких местах вспыхивали пожары.

Кроме того, в пакистанском городе Кветта, расположенном в юго-западной провинции Белуджистан, произошел взрыв возле штаб-квартиры федеральной полиции. В результате инцидента погибли восемь человек, несколько граждан получили ранения. Четверо неизвестных лиц вышли из транспортного средства и вступили в перестрелку с военнослужащими.