В Канаде скончался телеведущий Трюдо

Телеведущий Деннис Трюдо скончался на 78-м году жизни в Канаде 6 октября, информирует CBC. Детали его кончины не приводятся, но известно, что он болел раком. Фамилия знаменитости совпадает с бывшим премьер-министром страны — Джастином Трюдо.

Телеведущий также работал на радио, диктором, продюсировал проекты и был одним из самых известных лиц на местном ТВ. Свою карьеру на CBC Трюдо начал в 1970-х, где вел утренние шоу, новости, освещал знаковые для Канады события на французском и английском языках.

Ведущий изучал политологию и философию в Университете Онтарио, получил степень по журналистике. Карьера Трюдо началась в должности репортера в печатных СМИ в Монреале. Почти 20 лет он владел компанией Dennis Trudeau Communications Inc., снимался в документальных проектах. Коллеги вспоминают его как глубокого знатока культуры и истории Квебека.

