Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 13:49

Белоруссия использует на учениях опыт России в СВО

Белоруссия отрабатывает боевые навыки с учетом опыта России в СВО

Военнослужащие территориальной обороны на специальных сборах отрабатывают современные приемы обеспечения безопасности Военнослужащие территориальной обороны на специальных сборах отрабатывают современные приемы обеспечения безопасности Фото: Виктор Толочко /РИА Новости

Опыт специальной военной операции учитывается в ходе второго этапа проверки воинских частей и подразделений ВС Белоруссии, рассказал госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. Вторая часть учений предусматривает инженерное оборудование позиций — укрытий, блиндажей и замаскированных командных пунктов.

Все то, что сегодня в ходе специальной военной операции доказывает актуальность выполнения таких мероприятий. Все, что находится на земле, сегодня буквально в первые часы подлежит уничтожению, — заявил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс проведет на авиабазе Фолькель в Нидерландах ежегодные военные учения Steadfast Noon. Они состоятся уже на будущей неделе. В рамках учений НАТО сымитирует использование ядерного оружия.

До этого Роскосмос опубликовал кадры огневых испытаний блока первой ступени новой ракеты «Союз-5». Испытания прошли в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности и стали завершающим этапом наземной отработки.

СВО
учения
Белоруссия
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зарубин сообщил о планах Путина на следующую неделю
Пушков одним примером показал крах Запада в попытке изолировать Россию
Ученые выяснили, как аренда жилья повышает риск смерти
Стали известны подробности последних месяцев жизни Дайан Китон
Российская актриса оказался в базе «Миротворца»
Эльбрус против Грозный-Сити: кто побеждает 12 октября, скандалы, накрутки
«Утихомирить население: военэксперт о передаче техники Нацгвардии Украины
Румыны оценили риск нападения России
Чехова честно призналась, почему откладывает свадьбу
Сайт-агрегатор лекарств Трампа вызвал вопросы у пользователей Сети
Маргулис спел в память о Кеосаяне и рассказал неожиданный факт о нем
«Молюсь за выздоровление»: Беллу Хадид госпитализировали в Германии
Кэти Перри застали за поцелуем с известным политиком
Российского рэпера оштрафовали за отказ от проверки на наркотики
Стало известно о смерти выдающегося ученого-ядерщика
Роту украинских пограничников разогнали из-за слов их командира о Зеленском
«Я пытался»: Гладков рассказал о важном решении его жены
На трассе М-1 «Беларусь» легковые авто столкнулись с грузовиками
Ресторанному бизнесу в Финляндии грозит крах после разрыва с Россией
«Гремящий» и «Маршал Шапошников» прибыли во Вьетнам
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.