Белоруссия использует на учениях опыт России в СВО

Опыт специальной военной операции учитывается в ходе второго этапа проверки воинских частей и подразделений ВС Белоруссии, рассказал госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. Вторая часть учений предусматривает инженерное оборудование позиций — укрытий, блиндажей и замаскированных командных пунктов.

Все то, что сегодня в ходе специальной военной операции доказывает актуальность выполнения таких мероприятий. Все, что находится на земле, сегодня буквально в первые часы подлежит уничтожению, — заявил он.

