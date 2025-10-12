Лукашенко назвал условие, при котором Зеленский пойдет на переговоры Лукашенко: Зеленский пойдет на переговоры с Россией при внешнем давлении

Президент Украины Владимир Зеленский сможет пойти на переговоры с Россией, если на него будет оказано «мощнейшее» внешнее давление, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит БелТА, Киеву нужно действовать в срочном порядке, чтобы Украина не исчезла как государство.

Мне кажется, Владимир Александрович склонен к тому, чтобы на него было осуществлено мощнейшее давление со стороны. Тогда под этим давлением будут приняты соответствующие решения. <…> Действовать надо срочно. Россия продвигается на фронте. Я это говорю ответственно, поскольку каждый день это наблюдаю фактически. И это может привести к исчезновению Украины как государства, — поделился Лукашенко.

По мнению президента, западные соседи Киева желают «оттяпать часть» Западной Украины, потому в регионе ожидается «замес очень серьезный». Лукашенко призвал Зеленского прислушаться к его словам, а потом сесть и договориться с Россией.

Также белорусский лидер призвал не переживать насчет поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk. По его словам, американский президент Дональд Трамп прибегает в политике к методу кнута и пряника.