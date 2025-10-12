Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 13:31

Россиянам рассказали о ночной привычке, провоцирующей головные боли

Стоматолог Савостян: скрежет зубов во сне может привести к головным болям

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Скрежет зубами во сне, известный как бруксизм, может привести к сильным головным болям, рассказала врач-стоматолог и ортопед Кристина Савостян. Она отметила, что это заболевание может показаться просто неприятной привычкой, но на самом деле оно может привести к серьезным последствиям для здоровья, передает Lenta.ru.

Бруксизм может вызвать головную боль, особенно в области висков, затылка и шеи. Также из-за этой привычки нередко появляются заложенность ушей, боли, хруст и ограничение подвижности височно-нижнечелюстного сустава, — прокомментировала врач.

Савостян также предупредила, что из-за повышенной нагрузки зубы могут стать подвижными и чувствительными. Бруксизм вызывает износ и трещины эмали, разрушение пломб и коронок, а также повышает напряжение в жевательных и височных мышцах, что приводит к более «квадратной» форме лица. Кроме того, могут развиваться нарушения сна, бессонница и даже депрессия.

Врач объяснила, что скрежет зубами во сне не просто указывает на индивидуальные особенности, а является признаком перегрузки нервной системы. Она подчеркнула, что своевременное обращение к проблеме может помочь сохранить зубы, уменьшить головные боли и восстановить нормальный сон.

Ранее сообщалось, что привычка долго сидеть в социальных сетях может негативно сказаться на когнитивных функциях и ускорить процессы старения мозга. Исследования показывают, что многозадачность и постоянный скроллинг ленты нарушают нейронные связи и снижают концентрацию.

