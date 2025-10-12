Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 13:26

Детям Пугачевой и Галкина предрекли одну проблему в России

Mash: дети Пугачевой и Галкина могут остаться без российских паспортов

Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дети исполнительницы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Лиза и Гарри могут остаться без российских паспортов, передает Telegram-канал Mash. По сообщению авторов, в их свидетельствах о рождении нет необходимой пометки о гражданстве.

По новому закону от 26 октября 2023 года в свидетельстве о рождении для детей младше 14 должна быть обязательная запись о российском гражданстве. Звездная пара с близнецами переехала в Израиль раньше — гражданство придется подтверждать в МВД России или через консульство РФ, передают на канале.

Без пометки не получится вывезти детей за границу, сделать им загранпаспорт, а также прописать несовершеннолетних в квартире. Кроме того, из-за отсутствия штампа детям не выдадут паспорт.

Отмечается, что сейчас близнецы являются гражданами Израиля. На канале сообщили, что по местным законам с 16 лет они обязаны пройти службу в ЦАХАЛ. Гарри предстоит провести 2,6 года в армии, а Лизе — 2, добавили авторы.

Ранее стало известно, что Пугачева продолжает получать российскую пенсию в размере 67 тыс. рублей. Частью этой суммы является компенсационная выплата, положенная 76-летней знаменитости как народной артистке СССР, сообщили журналисты.

Алла Пугачева
дети
Максим Галкин
паспорта
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко назвал главную проблему в урегулировании конфликта на Украине
Лукашенко раскрыл, когда Украина может исчезнуть как государство
Спасатель назвал главную ошибку пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых
Лукашенко назвал условие, при котором Зеленский пойдет на переговоры
Под чужую дудку: как распознать манипулятора и дать отпор
Диетолог предупредила об опасности одержимости ЗОЖ
Лукашенко раскрыл метод Трампа по вопросу поставок Tomahawk
В Британии бьют тревогу из-за волны преступности в Лондоне
Врач назвала необычный признак скрытой депрессии
В России растет спрос на необычную бьюти-процедуру
Россиян заставят ходить на работу с жаром в 39 градусов
Белоруссия использует на учениях опыт России в СВО
Биометрическая система будет контролировать въезд украинцев в Европу
Мэр предупредил жителей Днепра о непростой зиме без отопления
В Китае раскрыли, как Путин привел в трепет противников России
В российском регионе перевернулась маршрутка с пассажирами
В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА в двух регионах России
Ушаков указал на важную деталь в урегулировании на Украине
Россиянам рассказали о ночной привычке, провоцирующей головные боли
Двух мужчин задержали по подозрению в убийстве экс-вокалиста Lostprophets
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.