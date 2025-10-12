Детям Пугачевой и Галкина предрекли одну проблему в России Mash: дети Пугачевой и Галкина могут остаться без российских паспортов

Дети исполнительницы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Лиза и Гарри могут остаться без российских паспортов, передает Telegram-канал Mash. По сообщению авторов, в их свидетельствах о рождении нет необходимой пометки о гражданстве.

По новому закону от 26 октября 2023 года в свидетельстве о рождении для детей младше 14 должна быть обязательная запись о российском гражданстве. Звездная пара с близнецами переехала в Израиль раньше — гражданство придется подтверждать в МВД России или через консульство РФ, передают на канале.

Без пометки не получится вывезти детей за границу, сделать им загранпаспорт, а также прописать несовершеннолетних в квартире. Кроме того, из-за отсутствия штампа детям не выдадут паспорт.

Отмечается, что сейчас близнецы являются гражданами Израиля. На канале сообщили, что по местным законам с 16 лет они обязаны пройти службу в ЦАХАЛ. Гарри предстоит провести 2,6 года в армии, а Лизе — 2, добавили авторы.

Ранее стало известно, что Пугачева продолжает получать российскую пенсию в размере 67 тыс. рублей. Частью этой суммы является компенсационная выплата, положенная 76-летней знаменитости как народной артистке СССР, сообщили журналисты.