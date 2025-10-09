Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 20:02

ЛГБТ-активистка оказалась экстремистом

Росфинмониторинг включил Казанцеву в перечень террористов и экстремистов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

ЛГБТ-активистка (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Александра Казанцева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) внесена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Заочный арест активистки был вынесен 26 сентября 2025 года Московским судом.

Казанцева Александра Николаевна, 28.08.1986 г. р., г. Москва, — говорится в сообщении.

Казанцеву объявили в розыск из-за нарушений правил деятельности иностранного агента. По закону финансовые учреждения обязаны заморозить средства лиц из перечня Росфинмониторинга и прекратить их обслуживание.

Ранее суд в Тамбове признал экстремистами владельцев оператора связи «Ланта» Александра Зайцева, Александра Васильева и других фигурантов. По данным правоохранителей, они финансировали ВСУ и акции в РФ. Их имущество полностью обращено в доход государства.

До этого писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Против него возбуждено уголовное дело о распространении ложной информации о ВС России и уклонении от обязанностей иноагента.

