12 октября 2025 в 10:27

На Западе раскрыли роль США в ударах по энергоинфраструктуре России

FT: США помогают Украине бить по энергетическим объектам России

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Соединенные Штаты на протяжении нескольких месяцев помогают Украине наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры России, выяснили в издании Financial Times (FT). Киев и Вашингтон «скоординированными усилиями» якобы пытаются добиться от Москвы переговоров, уточнили журналисты со ссылкой официальных лиц США и Украины.

В издании утверждают, что США делились с Украиной данными своей разведки, которые «позволили нанести удары по важным российским энергетическим объектам, включая нефтеперерабатывающие заводы, далеко за пределами линии фронта». Благодаря усилиям Вашингтона Киеву удается определять маршрут, высоту и время для ударов, добавили журналисты.

Ранее бывший заместитель главы Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что эффективность американских систем ПВО Patriot на Украине упала с 42% до 6%. По его словам, это произошло из-за модификации ракет Вооруженных сил России.

До этого американские эксперты признали, что Patriot не справляется с отражением российских воздушных атак на Украину. Аналитики считают, что для создания эффективного воздушного щита, аналогичного израильскому, Киеву требуются десятки таких комплексов.

США
Украина
Россия
переговоры
