Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 07:29

Новая статья появилась в деле обвиняемых в подготовке покушения на Симоньян

Статья о возбуждении вражды появилась в деле о подготовке покушения на Симоньян

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В рамках уголовного дела о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Маргариту Симоньян появилось дополнительное обвинение. Часть фигурантов теперь обвиняется по статье о возбуждении ненависти или вражды, пишет РИА Новости.

Отмечается, что некоторым из фигурантов дела предъявили обвинения по части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти или вражды), — указано в сообщении.

Помимо этого, фигурантам вменяются публичные призывы к экстремистской деятельности, участие в террористической организации, хулиганство и разбой. Расследование дела продолжается.

Инцидент имел место летом 2023 года. Тогда ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом предотвратили подготовку убийства Симоньян и Ксении Собчак. Злоумышленники по заданию СБУ проводили разведку мест работы и проживания журналисток. У задержанных изъяли оружие, включая автомат Калашникова, а также холодное оружие и спецсредства. Все семеро арестованных признали, что готовили покушения за денежное вознаграждение.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что русофобы ненавидят Симоньян, потому что она представляет собой мощный и независимый голос РФ на мировой информационной арене. Канал под ее руководством стал одним из ведущих инструментов в борьбе с западной пропагандой, считает он.

Маргарита Симоньян
покушения
обвинения
ненависть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Горящая фура перекрыла трассу и устроила 12-километровую пробку
Медведев раскрыл, что означает для России поддержка СВО со стороны КНДР
Белый дом продолжил массовую «чистку» сотрудников на фоне шатдауна
Кулинарный антиквариат: сырники по ГОСТу
Раскрыто число жертв взрыва на заводе по производству боеприпасов для ВСУ
Как выбрать незамерзайку на зиму: советы автомобилистам
Стало известно, какой нацпроект в России получит больше на 144 млрд
Украинцы ударились в панику из-за эвакуации в Днепропетровской области
Кыстыбый с картофелем и сыром за 15 минут — идеальные татарские лепешки
Появились кадры задержания жителя Донецка за призывы к терроризму
Сотни протестующих на митинге во Владивостоке попали на видео
За что штрафуют водителей в Москве: скидки при уплате, изъятие прав
Наступление ВС РФ вынудило ВСУ перебросить в Харьковскую область наемников
Житель Донецка пойдет под суд за призывы к терроризму
Российские силы наступают широким фронтом на один из населенных пунктов ДНР
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 октября: инфографика
Сотни протестующих вышли с плакатами на митинг во Владивостоке
В Британии нашли причину «мрачных слов» западных стран о конфликте с РФ
Почти полсотни дронов атаковали Россию минувшей ночью
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 октября
Дальше
Самое популярное
Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.