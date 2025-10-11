Новая статья появилась в деле обвиняемых в подготовке покушения на Симоньян

В рамках уголовного дела о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Маргариту Симоньян появилось дополнительное обвинение. Часть фигурантов теперь обвиняется по статье о возбуждении ненависти или вражды, пишет РИА Новости.

Отмечается, что некоторым из фигурантов дела предъявили обвинения по части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти или вражды), — указано в сообщении.

Помимо этого, фигурантам вменяются публичные призывы к экстремистской деятельности, участие в террористической организации, хулиганство и разбой. Расследование дела продолжается.

Инцидент имел место летом 2023 года. Тогда ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом предотвратили подготовку убийства Симоньян и Ксении Собчак. Злоумышленники по заданию СБУ проводили разведку мест работы и проживания журналисток. У задержанных изъяли оружие, включая автомат Калашникова, а также холодное оружие и спецсредства. Все семеро арестованных признали, что готовили покушения за денежное вознаграждение.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что русофобы ненавидят Симоньян, потому что она представляет собой мощный и независимый голос РФ на мировой информационной арене. Канал под ее руководством стал одним из ведущих инструментов в борьбе с западной пропагандой, считает он.