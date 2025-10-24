Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 09:06

Вышедший из-под контроля польский дрон атаковал три объекта в Иновроцлаве

PGZ: польский дрон атаковал жилой дом и два автомобиля в Иновроцлаве

Обломки FPV-дрона Обломки FPV-дрона Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

В результате падения военного дрона в польском городе Иновроцлав (Куявско-Поморское воеводство) повреждены жилой дом и два автомобиля, передает военный концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa), которому принадлежал БПЛА. По его данным, которые приводит РИА Новости, по данному факту инициировано расследование. За последнее время это уже второй инцидент с нарушениями дронов за пределами зоны полетов.

Сообщаем, что в Иновроцлаве произошел инцидент с участием беспилотного воздушного судна военного авиазавода № 2. При инциденте никто не пострадал, — сказано в сообщении.

До этого стало известно о падении неизвестного летательного аппарата в населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства Польши. Он рухнул в 500 метрах от жилых построек, никто не пострадал. После этого район оцепили.

Ранее сообщалось, что Польша подняла в воздух истребители на фоне ударов по территории Украины. Как сообщило Оперативное командование вооруженных сил страны, эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности государства.

дроны
Польша
автомобили
дома
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европейский премьер неожиданно призвал ЕС гарантировать России компенсацию
Мрачная обстановка на месте падения БПЛА в Красногорске попала на видео
Владельца клиники нашли мертвым в собственном офисе
Генерал раскрыл, кто и откуда мог запустить дрон по квартире в Подмосковье
Потолок обрушился в школе Забайкалья
ВСУ заминировали свой путь к отступлению из Красного Лимана
Орбан назвал переговоры Путина и Трампа неизбежными
Школьницу из Кирова наказали за видео с ликвидацией украинского БПЛА
В МВД предупредили о новом способе мошенничества
В Белом доме удивились скорости принятия одного решения Трампом
Украинские беспилотники попытались атаковать Москву
Раскрыт урон при падении обломков БПЛА на Кубани
В Подмосковье временно закрыли небо
Солист «Агаты Кристи» оценил вероятность воссоединения группы
США остановили переговоры с Канадой по пошлинам из-за рекламы
Вышедший из-под контроля польский дрон атаковал три объекта в Иновроцлаве
Трампу представили три варианта санкций против России
Российским операторам связи существенно расширят полномочия
25 дронов ВСУ пытались атаковать регионы России за час
Стало известно о смерти звезды КВН и «Самого лучшего фильма»
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.