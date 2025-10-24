Вышедший из-под контроля польский дрон атаковал три объекта в Иновроцлаве PGZ: польский дрон атаковал жилой дом и два автомобиля в Иновроцлаве

В результате падения военного дрона в польском городе Иновроцлав (Куявско-Поморское воеводство) повреждены жилой дом и два автомобиля, передает военный концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa), которому принадлежал БПЛА. По его данным, которые приводит РИА Новости, по данному факту инициировано расследование. За последнее время это уже второй инцидент с нарушениями дронов за пределами зоны полетов.

Сообщаем, что в Иновроцлаве произошел инцидент с участием беспилотного воздушного судна военного авиазавода № 2. При инциденте никто не пострадал, — сказано в сообщении.

До этого стало известно о падении неизвестного летательного аппарата в населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства Польши. Он рухнул в 500 метрах от жилых построек, никто не пострадал. После этого район оцепили.

Ранее сообщалось, что Польша подняла в воздух истребители на фоне ударов по территории Украины. Как сообщило Оперативное командование вооруженных сил страны, эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности государства.