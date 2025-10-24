Уитакер заявил о попытках Трампа повлиять на Украину и Россию

Президент США Дональд Трамп активно ищет способы оказать давление как на Россию, так и на Украину, чтобы убедить обе стороны сесть за стол переговоров, заявил постпред при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Newsmax. По словам политика, одним из рычагов давления стали европейские санкции.

Президент Трамп изучает способы продолжать оказывать давление на [президента России] Владимира Путина и, скажу откровенно, продолжать оказывать давление на [президента Украины] Владимира Зеленского <...>, чтобы усадить обе стороны за стол [переговоров] и договориться о прекращении огня, — сказал постпред.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что новая встреча российского и американского президентов «все еще в планах». Но Трамп хочет гарантировать «осязаемый позитивный результат» от такого диалога.

Депутат Государственной думы Александр Толмачев выразил мнение, что Дональду Трампу целесообразно провести встречу с Путиным именно в Москве. Парламентарий отметил, что, учитывая сомнения американского лидера относительно визита в Венгрию, Москва могла бы стать подходящей заменой, как это ранее предлагалось на переговорах на Аляске.