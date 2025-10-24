Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 08:40

Уитакер заявил о попытках Трампа повлиять на Украину и Россию

Уитакер: США ищут способы посадить Россию и Украину за стол переговоров

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok

Президент США Дональд Трамп активно ищет способы оказать давление как на Россию, так и на Украину, чтобы убедить обе стороны сесть за стол переговоров, заявил постпред при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Newsmax. По словам политика, одним из рычагов давления стали европейские санкции.

Президент Трамп изучает способы продолжать оказывать давление на [президента России] Владимира Путина и, скажу откровенно, продолжать оказывать давление на [президента Украины] Владимира Зеленского <...>, чтобы усадить обе стороны за стол [переговоров] и договориться о прекращении огня, — сказал постпред.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что новая встреча российского и американского президентов «все еще в планах». Но Трамп хочет гарантировать «осязаемый позитивный результат» от такого диалога.

Депутат Государственной думы Александр Толмачев выразил мнение, что Дональду Трампу целесообразно провести встречу с Путиным именно в Москве. Парламентарий отметил, что, учитывая сомнения американского лидера относительно визита в Венгрию, Москва могла бы стать подходящей заменой, как это ранее предлагалось на переговорах на Аляске.

США
Дональд Трамп
Россия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европейский премьер неожиданно призвал ЕС гарантировать России компенсацию
Мрачная обстановка на месте падения БПЛА в Красногорске попала на видео
Владельца клиники нашли мертвым в собственном офисе
Генерал раскрыл, кто и откуда мог запустить дрон по квартире в Подмосковье
Потолок обрушился в школе Забайкалья
ВСУ заминировали свой путь к отступлению из Красного Лимана
Орбан назвал переговоры Путина и Трампа неизбежными
Школьницу из Кирова наказали за видео с ликвидацией украинского БПЛА
В МВД предупредили о новом способе мошенничества
В Белом доме удивились скорости принятия одного решения Трампом
Украинские беспилотники попытались атаковать Москву
Раскрыт урон при падении обломков БПЛА на Кубани
В Подмосковье временно закрыли небо
Солист «Агаты Кристи» оценил вероятность воссоединения группы
США остановили переговоры с Канадой по пошлинам из-за рекламы
Вышедший из-под контроля польский дрон атаковал три объекта в Иновроцлаве
Трампу представили три варианта санкций против России
Российским операторам связи существенно расширят полномочия
25 дронов ВСУ пытались атаковать регионы России за час
Стало известно о смерти звезды КВН и «Самого лучшего фильма»
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.