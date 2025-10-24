Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 10:50

Над российскими регионами сбили семь БПЛА за два часа

Минобороны России: за два часа силы ПВО нейтрализовали семь украинских БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы противовоздушной обороны сбили семь украинских беспилотников над территорией Калужской области и Московского региона, сообщили в Минобороны РФ. Согласно информации ведомства, инцидент произошел в утренние часы. Летательные аппараты были перехвачены в период с 08:00 до 10:00 мск.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что утром 24 октября над регионами России сбили 25 дронов ВСУ. Большинство — 11 штук — перехватили над территорией Брянской области. Еще шесть ликвидировали над территорией Тульской области, четыре — Калужской области, три — Тверской области и один — над Новгородской областью.

Один из дронов в ночь на 24 октября устроил мощный взрыв в многоквартирном доме в Красногорске. ЧП случилось на 14-м этаже, в результате чего была серьезно повреждена конструкция здания, расположенного на бульваре Космонавтов. По информации СМИ, взрывная волна буквально вырвала часть стены.

Из-за атак в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

