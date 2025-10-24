В Госдуме призвали отказаться от регистра беременных Депутат Останина: рождение ребенка не должно быть публичным делом

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в разговоре с НСН призвала отказаться от идеи создания регистра беременных. По мнению парламентария, беременность не должна становиться «публичным» делом.

Конечно, мы хотим защитить беременных женщин, чтобы они получали своевременную медицинскую помощь, чтобы младенец тоже попал под присмотры врачей. Но при этом нельзя забывать про утечки данных, про состояние здравоохранения в целом, — заявила Останина.

Она подчеркнула, что беременность — личное дело каждой семьи, и иногда молодые люди хотят сохранить это состояние в тайне на некоторое время. Она также призвала помогать семьям с детьми, а не оказывать дополнительное давление на них.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил ввести законодательный запрет на дискредитацию материнства в социальных сетях. По его мнению, деструктивная критика родительства в Сети напрямую вредит демографическому благополучию России.