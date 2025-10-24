Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 10:34

На Западе указали на важную деталь в переговорах Путина и Трампа в июле

WSJ: Путин и Трамп общались холодно в ходе переговоров в июле

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп общались без «теплоты» 3 июля, передает The Wall Street Journal. В издании уточнили, что речь идет о телефонных переговорах между лидерами.

По информации источника из Белого дома, тогда беседа продлилась меньше, чем обычно. В Кремле при этом уточняли, что переговоры «шли на одной волне», были откровенными, деловыми и конкретными.

Отмечается, что 23 октября американский президент заявил об отмене очных переговоров с российским лидером в Будапеште. Трамп уточнил, что встреча будет организована позже. Решение он объяснил тем, что на данный момент стороны якобы не достигнут нужной цели.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что саммит России и США в Будапеште остается в планах и непременно пройдет — об этом в Европе хорошо осведомлены. Он подчеркнул, что дата его проведения остается под вопросом.

Также политолог Сергей Михеев заявил, что отмена саммита США и России в Будапеште связана с отсутствием четкой стратегии по урегулированию украинского кризиса у Трампа. Он предположил, что реальное обсуждение инициатив может вестись на закрытых встречах, однако публично все ограничивается общими фразами.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Белый дом
переговоры
