В Белом доме удивились скорости принятия одного решения Трампом CNN: в Белом доме удивились скорости введения Трампом санкций против России

В Белом доме многие были удивлены тому, как быстро президент США Дональд Трамп принял новые санкции против России, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники. По его информации, перед введением новых санкций глава государства заявил, что «инстинкты подсказывают» ему сменить тактику в отношениях с Россией.

Президент удивил даже некоторых своих ближайших советников, согласившись ввести санкции против крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла». <…> Трамп поговорил с [госсекретарем США Марко] Рубио, который готовился отправиться в поездку в Израиль, и сообщил ему, что санкции будут введены немедленно, — говорится в материале.

Телеканал отметил, что Трамп выразил надежду на недолгую продолжительность новых санкций. По мнению президента, конфликт на Украине удастся урегулировать и они будут сняты.

Ранее американские СМИ писали, что Трампу представили три различных варианта санкций против России, и он выбрал средний пакет рестрикций. Журналисты утверждают, что жесткий вариант был нацелен на промышленность страны и высокопоставленное руководство.