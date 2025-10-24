Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 10:40

Бывший премьер Украины спрогнозировал будущее страны

Экс-премьер Азаров: ЕС попытается превратить Украину в военный форпост

Николай Азаров Николай Азаров Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

Европа попытается превратить Украину в масштабный военный полигон, заявил в беседе с KP.RU экс-премьер страны Николай Азаров. По его мнению, Запад уготовил этому государству роль постоянного военного форпоста.

Из Украины будут создавать страну-армию, страну военное поселение. Только на этих основаниях ей продолжат давать деньги. Я не совсем понимаю, как это будет происходить, потому что финансовая ситуация и во Франции, и в Германии, и вообще в ЕС не блещет, — подчеркнул Азаров.

Он уточнил, что несмотря на кризис в странах ЕС, Украина до сих пор получает поддержку. Тем не менее, сейчас украинские власти начали жаловаться на уменьшение объемов финансирования с Запада.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления Украине масштабной финансовой поддержки. Обсуждается выделение беспроцентных кредитов на сумму до €140 млрд (13,2 трлн рублей).

