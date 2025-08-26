Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 11:05

В УФСИН раскрыли неожиданную правду об уходе главаря киллеров на СВО

УФСИН: главарь группировки киллеров Гагиев не уходил на СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главарь крупнейшей банды киллеров Аслан Гагиев по прозвищу Джако не уходил на СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе ямальского УФСИН. Он отбывает наказание в колонии «Полярная сова» в поселке Харп.

Информация проверенная: он у нас сидит и никуда не выезжал. Кто к пожизненному [приговорен], на СВО не уходит, — пояснили в ведомстве.

Ранее в прессе прокатились слухи о возможном участии главаря банды киллеров из Северной Осетии в специальной военной операции. Журналисты сообщали, что Гагиев якобы отправил знакомому голосовое сообщение, где рассказывал о нахождении в приграничной зоне. В разговоре он называл собеседника братом, а также пообещал ему позвонить, как только появится возможность.

Также битцевский маньяк Александр Пичушкин подал апелляционную жалобу после отказа перевести его из «Полярной совы» в ЯНАО. Документ был зарегистрирован 4 августа, он находится на рассмотрении. Во время судебного заседания, проведенного по видеосвязи, Пичушкин заявил о необходимости компенсации в размере 100 тысяч рублей за «глубокие морально-нравственные страдания».

Ямал
СВО
киллеры
УФСИН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Росавиации отреагировали на инцидент с бортом Air China
«Проповедует ненависть»: депутат об уроках истории «Азова» на Украине
Мужчина скончался в больнице после атаки украинских БПЛА
Лишенный звания генерала Попов раскрыл, при каком условии пойдет на СВО
Эпидемиолог Онищенко рассказал, откуда взялся новый штамм «Стратус»
Стало известно, как отражается на ребенке искусственное вскармливание
Яхта стоимостью 80 млн рублей застряла под мостом
Онищенко призвал не паниковать из-за вирусов гонконгского и свиного гриппа
«Плюет в спину»: продюсер о похвалившей музыканта из рядов ВСУ Пугачевой
Стало известно, какие психические заболевания обостряются осенью
Стало известно, как государство защитит бывших владельцев номеров телефона
Адвокат объяснила поданное «за спиной» Товстик заявление на развод
Российским дипломатам могут запретить передвижение в Шенгене
Более 190 беспилотников ВСУ сбили в российских регионах за сутки
Полиция задержала мигранта после попытки похищения ребенка под Петербургом
В Минобороны раскрыли потери ВСУ за сутки
Королевская семья Британии: новости, за что поборются принцы Уильям и Гарри
Стоматолог открыл стрельбу по военным в российском регионе
Военэксперт ответил, что ждет бойцов ВСУ в котле под Северском
Сын альпинистки Наговицыной вышел с позитивным прогнозом
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.