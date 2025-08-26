В УФСИН раскрыли неожиданную правду об уходе главаря киллеров на СВО УФСИН: главарь группировки киллеров Гагиев не уходил на СВО

Главарь крупнейшей банды киллеров Аслан Гагиев по прозвищу Джако не уходил на СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе ямальского УФСИН. Он отбывает наказание в колонии «Полярная сова» в поселке Харп.

Информация проверенная: он у нас сидит и никуда не выезжал. Кто к пожизненному [приговорен], на СВО не уходит, — пояснили в ведомстве.

Ранее в прессе прокатились слухи о возможном участии главаря банды киллеров из Северной Осетии в специальной военной операции. Журналисты сообщали, что Гагиев якобы отправил знакомому голосовое сообщение, где рассказывал о нахождении в приграничной зоне. В разговоре он называл собеседника братом, а также пообещал ему позвонить, как только появится возможность.

Также битцевский маньяк Александр Пичушкин подал апелляционную жалобу после отказа перевести его из «Полярной совы» в ЯНАО. Документ был зарегистрирован 4 августа, он находится на рассмотрении. Во время судебного заседания, проведенного по видеосвязи, Пичушкин заявил о необходимости компенсации в размере 100 тысяч рублей за «глубокие морально-нравственные страдания».