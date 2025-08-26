Автоэксперт объяснил низкие продажи «Москвича-8»

Высокая стоимость и отсутствие полного привода является причиной слабых продаж модели «Москвич-8», заявил автоэксперт Андрей Осипов. По его словам, переданным 360.ru, автомобиль, в основе которого лежит китайский JAC, стоит почти 3 млн рублей, при том, что оригинальная машина стоит чуть дешевле.

Цена, на мой взгляд, высоковата — почти 3 млн рублей. Дорогая версия будет стоить в районе 3,7 млн, что довольно много с учетом лишь переднего привода. <…> «Москвич» — просто название, никакой конструкторской мысли за ним не стоит, — сказал автожурналист.

Ранее стало известно, что дилерам удалось реализовать лишь один кроссовер «Москвич 8» за две недели с момента объявления о старте продаж. Менеджер центра «Рольф» заявил, что ажиотажа среди покупателей пока нет, хотя в салоне представлены все комплектации новой модели.