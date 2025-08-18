Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Рольф» продал за две недели всего один кроссовер «Москвич 8»

Autonews: дилеры продали один кроссовер «Москвич 8» с анонса старта продаж

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Дилерам удалось продать только один кроссовер «Москвич 8» за две недели, начиная с анонса старта продаж автомобиля, передает Autonews со ссылкой на менеджера дилерского центра «Рольф» в Химках. При этом в салоне представлены все комплектации новой модели.

Машины в наличии. Комплектации есть все, а очереди нет. Первая продажа уже была. Нами был выдан автомобиль буквально на прошлой неделе. А анонсировали мы машину две недели назад, — рассказал менеджер «Рольфа».

Представители дилерского центра утверждают, что «Москвич 8» станет выгодной покупкой для тех, кому нужен семиместный автомобиль за три миллиона рублей. Предложения на другие марки и модели стартуют от 3,5 млн рублей, добавил менеджер.

Ранее руководитель регионального Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина сообщила, что у Татарстана есть потенциал для начала сборочного производства автомобилей Changan. По ее словам, республика также привлекательна в плане локализации базы автокомпонентов — совместные разработки можно проводить в Иннополисе.

