Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 17:00

Свинина в аджике из духовки! Мужчины будут в восторге от этого блюда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свинина в аджике из духовки! Мужчины будут в восторге от этого блюда! Мясо, которое тает во рту, — пикантное, ароматное и невероятно сочное. Готовится почти без участия: замариновал, отправил в духовку — и через несколько часов получаешь шедевр. Идеально с картофельным пюре или томлеными овощами.

Ингредиенты

  • Свинина (любая часть) — 2,5 кг
  • Аджика густая — 300 г
  • Чеснок — 1 головка
  • Масло растительное — 4 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Лавровый лист — 3 шт.
  • Вода — 100 мл
  • Крахмал кукурузный — 1 ст. л.
  • Перец черный молотый — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Свинину промойте, обсушите. Сделайте глубокие надрезы по всей поверхности мяса. Чеснок очистите, нарежьте тонкими пластинами. Втирайте в надрезы соль и перец, затем вложите пластины чеснока. Смешайте аджику с растительным маслом. Обмажьте мясо со всех сторон половиной аджичной пасты, уложите в форму для запекания, сверху выложите оставшуюся аджику и лавровый лист.
  2. Плотно накройте форму фольгой и уберите в холодильник на 8–12 часов (можно на ночь). Достаньте мясо за час до готовки. Разогрейте духовку до 160 °C. Запекайте свинину под фольгой 3,5–4 часа, каждый час поливая выделившимся соком. Снимите фольгу, увеличьте температуру до 180 °C и готовьте еще 20–30 минут для румяной корочки. Переложите мясо на блюдо, дайте «отдохнуть» 15 минут под фольгой. В форму с соком добавьте воду и крахмал, разведенный в холодной воде. Доведите на плите до загустения, помешивая. Подавайте свинину, поливая ароматным соусом.

Ранее мы готовили тающую свинину с чесноком и травами в духовке. На аромат сбегутся все!

свинина
простой рецепт
ужины
мясо
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт ответил, какая страна заменит Польшу в оплате Starlink для ВСУ
Детсады, завод кофемашин в труху? По каким объектам РФ бьет на самом деле
На Украине призвали заблокировать российскую музыку
Мать Маркаряна принесла в суд пакет с его медалями и попала на видео
Названы возможные последствия отключения Starlink на Украине
Мужчина устроил пожар в закусочной с гостями из-за майонеза
Организаторы заплыва с пропавшим россиянином дали первый комментарий о ЧП
«Человек справедливый»: известный криминалист о генпрокуроре Краснове
Психология чистоты: как техника помогает справляться с тревожностью
Маркаряна доставили в Таганский суд на заседание
В одной из европейских стран резко выступили против членства Украины в ЕС
Отключение Starlink на Украине связали с Трампом
Врачи спасли мужчину, которого придавило ковшом от экскаватора
Названа возможная причина пропажи российского пловца в Турции
Чистка кранов: как вернуть им новый вид?
«Роботы в постели не заменят»: Останина об идее Шаляпина отменить работу
Главарь крупнейшей банды киллеров может участвовать в СВО
Диетолог рассказала о неожиданной пользе рыбных консервов
Вирусолог объяснил, кому поможет вакцина от нового штамма COVID-19
Сотрудники ТЦК задержали депортированных из России украинцев
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.