Свинина в аджике из духовки! Мужчины будут в восторге от этого блюда! Мясо, которое тает во рту, — пикантное, ароматное и невероятно сочное. Готовится почти без участия: замариновал, отправил в духовку — и через несколько часов получаешь шедевр. Идеально с картофельным пюре или томлеными овощами.

Ингредиенты

Свинина (любая часть) — 2,5 кг

Аджика густая — 300 г

Чеснок — 1 головка

Масло растительное — 4 ст. л.

Соль — по вкусу

Лавровый лист — 3 шт.

Вода — 100 мл

Крахмал кукурузный — 1 ст. л.

Перец черный молотый — 1 ч. л.

Приготовление

Свинину промойте, обсушите. Сделайте глубокие надрезы по всей поверхности мяса. Чеснок очистите, нарежьте тонкими пластинами. Втирайте в надрезы соль и перец, затем вложите пластины чеснока. Смешайте аджику с растительным маслом. Обмажьте мясо со всех сторон половиной аджичной пасты, уложите в форму для запекания, сверху выложите оставшуюся аджику и лавровый лист. Плотно накройте форму фольгой и уберите в холодильник на 8–12 часов (можно на ночь). Достаньте мясо за час до готовки. Разогрейте духовку до 160 °C. Запекайте свинину под фольгой 3,5–4 часа, каждый час поливая выделившимся соком. Снимите фольгу, увеличьте температуру до 180 °C и готовьте еще 20–30 минут для румяной корочки. Переложите мясо на блюдо, дайте «отдохнуть» 15 минут под фольгой. В форму с соком добавьте воду и крахмал, разведенный в холодной воде. Доведите на плите до загустения, помешивая. Подавайте свинину, поливая ароматным соусом.

