26 августа 2025 в 11:18

Ученые впервые пересадили свиные легкие в тело человека

Nature Medicine: в КНР впервые пересадили легкое свиньи в человеческое тело

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Китая впервые пересадили свиные легкие в тело человека, находящегося в состоянии клинической смерти, передает журнал Nature Medicine. Как отметили специалисты, новый орган не вызвал сверхострой реакции отторжения, что подтвердило возможность использования трансгенных животных для выращивания донорских легких.

Мы впервые осуществили этот эксперимент и продемонстрировали, что пересаженное легкое оставалось жизнеспособным и рабочим на протяжении более 216 часов, — говорится в сообщении.

До этого иркутские врачи спасли жизни двум пациентам с помощью одного донорского органа. Хирурги провели сложную операцию 58-летней женщине с циррозом печени и 15-летнему подростку с нарушением оттока желчи.

Ранее преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что донорскую кровь нельзя сдавать людям с онкологией, анемией и ослабленным иммунитетом. По его словам, также процедура противопоказана при психических расстройствах. Он подчеркнул, что относительными противопоказаниями являются наличие татуировок, пирсинга и сеансы иглоукалывания за последние 120 календарных дней.

свиньи
легкие
Китай
органы
операции
