Ученые впервые пересадили свиные легкие в тело человека

Ученые из Китая впервые пересадили свиные легкие в тело человека, находящегося в состоянии клинической смерти, передает журнал Nature Medicine. Как отметили специалисты, новый орган не вызвал сверхострой реакции отторжения, что подтвердило возможность использования трансгенных животных для выращивания донорских легких.

Мы впервые осуществили этот эксперимент и продемонстрировали, что пересаженное легкое оставалось жизнеспособным и рабочим на протяжении более 216 часов, — говорится в сообщении.

