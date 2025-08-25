Квашеная капуста по-деревенски — хрустящая и сочная: рецепт на 5 кг кочанов

Квашеная капуста по-деревенски — это хрустящая, сочная закуска с ярким кисло-сладким вкусом и насыщенным ароматом, где естественное брожение раскрывает всю глубину вкуса капусты с пикантными нотками моркови и специй.

Для приготовления 5 кг капусты тонко нашинкуйте кочаны, добавьте 100 г крупной соли (без йода!) и 150 г натертой моркови. Тщательно перетрите руками до появления сока. Плотно уложите в эмалированное ведро или кастрюлю, перекладывая листьями хрена (5–7 шт.) и семенами укропа (2 ст. л.). Сверху поставьте гнет. Оставьте при комнатной температуре на 3–5 дней, ежедневно прокалывая капусту деревянной палочкой для выхода газов. Когда пена перестанет появляться, перенесите в холод.

Через 2 недели капуста готова — она станет идеальным гарниром к мясу, основой для щей или самостоятельной витаминной закуской.

