11 сентября 2025 в 06:30

Бабушка называла именно этот суп солянкой: готовим по старому рецепту с беконом и квашеной капустой

Бабушка называла именно этот суп солянкой: готовим по старому рецепту с беконом и квашеной капустой! Этот насыщенный суп с копченым беконом, пикантными огурцами и капустой станет главным блюдом на вашем столе. Густая ароматная солянка с идеальным балансом кислинки и солености согреет в холодный день и порадует богатством вкусов.

Ингредиенты

  • Капуста квашеная — 400 г
  • Бекон копченый — 150 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Паста томатная — 2-3 ст. л.
  • Огурцы соленые — 2 шт.
  • Бульон овощной — 2 л
  • Оливки — 4-5 шт.
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Кинза — 0,5 пучка
  • Масло растительное — 2-3 ст. л.
  • Соль, перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

  1. Квашеную капусту залейте кипятком на несколько минут, затем тщательно отожмите, чтобы убрать лишнюю кислоту, а бекон нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на растительном масле в глубокой кастрюле до хрустящей корочки и выделения ароматного жира. Добавьте к бекону отжатую капусту и тушите на среднем огне около 10 минут, периодически помешивая, пока капуста слегка не подрумянится, затем добавьте мелко нарезанный лук и готовьте еще 5 минут до его прозрачности.
  2. Введите томатную пасту и мелко нарезанные соленые огурцы, прогрейте все вместе 2–3 минуты, постоянно помешивая, затем влейте овощной бульон, доведите до кипения и варите на среднем огне 10 минут. Добавьте в суп нарезанные колечками оливки, варите еще 5 минут, затем снимите с огня, добавьте раздавленный чеснок, мелко порубленную кинзу, соль и перец по вкусу.

Ранее мы готовили быстрый супчик с рисом и тунцом! Летнее блюдо без долгой варки бульона.

супы
борщ
солянка
простой рецепт
квашеная капуста
Ольга Шмырева
О. Шмырева
