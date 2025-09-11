Бабушка называла именно этот суп солянкой: готовим по старому рецепту с беконом и квашеной капустой! Этот насыщенный суп с копченым беконом, пикантными огурцами и капустой станет главным блюдом на вашем столе. Густая ароматная солянка с идеальным балансом кислинки и солености согреет в холодный день и порадует богатством вкусов.
Ингредиенты
- Капуста квашеная — 400 г
- Бекон копченый — 150 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Паста томатная — 2-3 ст. л.
- Огурцы соленые — 2 шт.
- Бульон овощной — 2 л
- Оливки — 4-5 шт.
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Кинза — 0,5 пучка
- Масло растительное — 2-3 ст. л.
- Соль, перец черный молотый — по вкусу
Приготовление
- Квашеную капусту залейте кипятком на несколько минут, затем тщательно отожмите, чтобы убрать лишнюю кислоту, а бекон нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на растительном масле в глубокой кастрюле до хрустящей корочки и выделения ароматного жира. Добавьте к бекону отжатую капусту и тушите на среднем огне около 10 минут, периодически помешивая, пока капуста слегка не подрумянится, затем добавьте мелко нарезанный лук и готовьте еще 5 минут до его прозрачности.
- Введите томатную пасту и мелко нарезанные соленые огурцы, прогрейте все вместе 2–3 минуты, постоянно помешивая, затем влейте овощной бульон, доведите до кипения и варите на среднем огне 10 минут. Добавьте в суп нарезанные колечками оливки, варите еще 5 минут, затем снимите с огня, добавьте раздавленный чеснок, мелко порубленную кинзу, соль и перец по вкусу.
