Бабушка называла именно этот суп солянкой: готовим по старому рецепту с беконом и квашеной капустой! Этот насыщенный суп с копченым беконом, пикантными огурцами и капустой станет главным блюдом на вашем столе. Густая ароматная солянка с идеальным балансом кислинки и солености согреет в холодный день и порадует богатством вкусов.

Ингредиенты

Капуста квашеная — 400 г

Бекон копченый — 150 г

Лук репчатый — 1 шт.

Паста томатная — 2-3 ст. л.

Огурцы соленые — 2 шт.

Бульон овощной — 2 л

Оливки — 4-5 шт.

Чеснок — 2-3 зубчика

Кинза — 0,5 пучка

Масло растительное — 2-3 ст. л.

Соль, перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

Квашеную капусту залейте кипятком на несколько минут, затем тщательно отожмите, чтобы убрать лишнюю кислоту, а бекон нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на растительном масле в глубокой кастрюле до хрустящей корочки и выделения ароматного жира. Добавьте к бекону отжатую капусту и тушите на среднем огне около 10 минут, периодически помешивая, пока капуста слегка не подрумянится, затем добавьте мелко нарезанный лук и готовьте еще 5 минут до его прозрачности. Введите томатную пасту и мелко нарезанные соленые огурцы, прогрейте все вместе 2–3 минуты, постоянно помешивая, затем влейте овощной бульон, доведите до кипения и варите на среднем огне 10 минут. Добавьте в суп нарезанные колечками оливки, варите еще 5 минут, затем снимите с огня, добавьте раздавленный чеснок, мелко порубленную кинзу, соль и перец по вкусу.

