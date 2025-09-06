Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 19:28

Готовлю на ужин, когда нет желания стоять у плиты: жареный рис с фаршем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жареный рис с фаршем и овощами — это спасение для тех, кто хочет накормить семью вкусным блюдом без долгой готовки. Готовлю его на ужин, когда нет желания стоять у плиты.

Рецепт: обжарьте 300 г мясного фарша до румяности, добавьте нарезанный лук, морковь и болгарский перец (можно использовать замороженную смесь), жарьте 5 минут. Добавьте 3 зубчика чеснока, имбирь и соевый соус по вкусу. Всыпьте 400 г отварного риса, хорошо перемешайте и жарьте еще 5–7 минут, постоянно помешивая. Вбейте 2 яйца, быстро размешайте, чтобы яйца равномерно распределились, готовьте еще 2 минуты. В конце добавьте зеленый лук и кунжут.

Блюдо получается ароматным, сытным и сбалансированным — нежный рис, сочный фарш и хрустящие овощи создают букет вкусов. Подавайте сразу, сбрызнув соевым соусом, — это беспроигрышный вариант, когда нет времени, но нужно вкусно накормить домочадцев.

Ранее стало известно, как приготовить фаршированные кабачки с грибами и сметаной: ужин на 120 ккал за полчаса.

рис
фарш
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
