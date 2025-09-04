Курочка со сливочным рисом и овощами! Ужин за 8 минут подготовки! Это блюдо — настоящее спасение для тех, кто хочет вкусно поесть без долгого стояния у плиты. Сочные куриные бедра, нежный рис в сливочном соусе и полезные овощи — всё готовится в одной форме, сохраняя максимум вкуса и аромата.

Ингредиенты

Куриные бедра — 4 шт.

Рис басмати — 1 стакан (200 мл)

Овощи замороженные — 400 г (брокколи, цветная капуста, морковь)

Сливки 20% — 1 стакан

Бульон куриный — 1 стакан

Майонез — 2 ст. л.

Горчица зернистая — 1 ч. л.

Приправа для курицы — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец чёрный — по вкусу

Приготовление

Куриные бедра промойте, обсушите и замаринуйте в смеси майонеза, горчицы, приправы, соли и перца. Оставьте на 15 минут (или сразу готовьте, если нет времени). В форму для запекания высыпьте промытый рис, сверху распределите овощи (не размораживая). Залейте смесью бульона и сливок, слегка посолите. Сверху выложите куриные бедра кожей вверх. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 50 минут. Если жидкость не полностью впиталась — уменьшите температуру до 170 °C и готовьте ещё 10 минут.

