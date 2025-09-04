Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 12:00

Курочка со сливочным рисом и овощами: ужин за 8 минут подготовки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Курочка со сливочным рисом и овощами! Ужин за 8 минут подготовки! Это блюдо — настоящее спасение для тех, кто хочет вкусно поесть без долгого стояния у плиты. Сочные куриные бедра, нежный рис в сливочном соусе и полезные овощи — всё готовится в одной форме, сохраняя максимум вкуса и аромата.

Ингредиенты

  • Куриные бедра — 4 шт.
  • Рис басмати — 1 стакан (200 мл)
  • Овощи замороженные — 400 г (брокколи, цветная капуста, морковь)
  • Сливки 20% — 1 стакан
  • Бульон куриный — 1 стакан
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Горчица зернистая — 1 ч. л.
  • Приправа для курицы — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный — по вкусу

Приготовление

  1. Куриные бедра промойте, обсушите и замаринуйте в смеси майонеза, горчицы, приправы, соли и перца. Оставьте на 15 минут (или сразу готовьте, если нет времени).
  2. В форму для запекания высыпьте промытый рис, сверху распределите овощи (не размораживая). Залейте смесью бульона и сливок, слегка посолите. Сверху выложите куриные бедра кожей вверх.
  3. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 50 минут. Если жидкость не полностью впиталась — уменьшите температуру до 170 °C и готовьте ещё 10 минут.

Ранее мы готовили мексиканский «красный рис». Очень вкусно — стоит попробовать.

рис
курица
плов
простой рецепт
духовки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Казахстане опровергли новости о задержании высокопоставленного чиновника
Девятиклассник умер после первого дня в школе
С восточным акцентом: маринованная капуста с имбирем и куркумой
Ветеран «Спартака» назвал футболиста, который нужен сборной России
Россиянам объяснили, надо ли удалять аккаунты в Instagram или Facebook
Экс-футболист назвал победителя в предстоящем матче Франции и Украины
В США не исключили подрыв «Силы Сибири— 2» вслед за «Северными потоками»
В Госдуме оценили шансы на отставку Вяльбе
Жители сочинского ЖК забили тревогу из-за виртуального пожара в квартире
Известный блогер лишился последнего бизнеса в России
Хотел утащить в лес: под Петербургом женщина спасла девочку от педофила
Защита Фургала не смогла найти его арестованные машины Toyota и Lexus
Зарезавшего девушку в кемеровском кафе импотента посадили в СИЗО
Раскрыто число мощных DDoS-атак на ресурсы ВЭФ за последние два дня
В Госдуме оценили вероятность снижения ключевой ставки до 14% к концу года
В России планируют увеличить мощность газопровода «Сила Сибири»
В МИД оценили заявление Каллас о встрече лидеров в Пекине
Готовим венгерский яблочный пирог — рецепт, который полюбит вся семья
Еще одна страна снизила потолок цен на российскую нефть
Путин запустил сразу восемь объектов инфраструктуры Дальнего Востока
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.