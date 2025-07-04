Один гарнир — и обед спасён! Мексиканский «красный рис» — стоит попробовать

Один гарнир — и обед спасён! Мексиканский рис, который стоит попробовать. «Красный рис» — ароматный гарнир с характером: пряности, томатный соус, острый перец и чеснок создают насыщенный вкус. Это яркое блюдо готовится просто и быстро, а по аромату и виду с лёгкостью заменит основное на любом столе.

Ингредиенты

Рис — 1 стакан

Растительное масло — 3 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика

Лук — 1 шт.

Острый перец — 0,25–0,5 шт.

Томатный соус — 150–200 мл

Бульон или вода — 400–450 мл

Кукуруза консервированная — 1 б.

Тмин молотый — по вкусу

Соль — по вкусу

Свежая зелень — по вкусу

Приготовление

В кастрюле разогрейте масло и всыпьте сухой рис. Обжарьте до золотистости 4–5 минут. Добавьте нарезанный лук и острый перец, готовьте до мягкости. Введите измельчённый чеснок, обжарьте ещё минуту. Влейте бульон с томатным соусом, добавьте соль и тмин. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите под крышкой 20–25 минут. Добавьте кукурузу и перемешайте. Готовый рис взрыхлите вилкой, посыпьте зеленью и подавайте.

Готовый рис получается рассыпчатым, ярким и невероятно вкусным.

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