Один гарнир — и обед спасён! Мексиканский «красный рис» — стоит попробовать

Один гарнир — и обед спасён! Мексиканский рис, который стоит попробовать. «Красный рис» — ароматный гарнир с характером: пряности, томатный соус, острый перец и чеснок создают насыщенный вкус. Это яркое блюдо готовится просто и быстро, а по аромату и виду с лёгкостью заменит основное на любом столе.
Ингредиенты
- Рис — 1 стакан
- Растительное масло — 3 ст. л.
- Чеснок — 3 зубчика
- Лук — 1 шт.
- Острый перец — 0,25–0,5 шт.
- Томатный соус — 150–200 мл
- Бульон или вода — 400–450 мл
- Кукуруза консервированная — 1 б.
- Тмин молотый — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Свежая зелень — по вкусу
Приготовление
- В кастрюле разогрейте масло и всыпьте сухой рис. Обжарьте до золотистости 4–5 минут. Добавьте нарезанный лук и острый перец, готовьте до мягкости. Введите измельчённый чеснок, обжарьте ещё минуту. Влейте бульон с томатным соусом, добавьте соль и тмин.
- Доведите до кипения, убавьте огонь и варите под крышкой 20–25 минут. Добавьте кукурузу и перемешайте. Готовый рис взрыхлите вилкой, посыпьте зеленью и подавайте.
Готовый рис получается рассыпчатым, ярким и невероятно вкусным.
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