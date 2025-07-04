Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 12:30

Один гарнир — и обед спасён! Мексиканский «красный рис» — стоит попробовать

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Один гарнир — и обед спасён! Мексиканский рис, который стоит попробовать. «Красный рис» — ароматный гарнир с характером: пряности, томатный соус, острый перец и чеснок создают насыщенный вкус. Это яркое блюдо готовится просто и быстро, а по аромату и виду с лёгкостью заменит основное на любом столе.

Ингредиенты

  • Рис — 1 стакан
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Лук — 1 шт.
  • Острый перец — 0,25–0,5 шт.
  • Томатный соус — 150–200 мл
  • Бульон или вода — 400–450 мл
  • Кукуруза консервированная — 1 б.
  • Тмин молотый — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Свежая зелень — по вкусу

Приготовление

  1. В кастрюле разогрейте масло и всыпьте сухой рис. Обжарьте до золотистости 4–5 минут. Добавьте нарезанный лук и острый перец, готовьте до мягкости. Введите измельчённый чеснок, обжарьте ещё минуту. Влейте бульон с томатным соусом, добавьте соль и тмин.
  2. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите под крышкой 20–25 минут. Добавьте кукурузу и перемешайте. Готовый рис взрыхлите вилкой, посыпьте зеленью и подавайте.

Готовый рис получается рассыпчатым, ярким и невероятно вкусным.

Ранее мы готовили гарнир из столовой! Картофельный пласт с чесноком и сыром.

рис
кукуруза
гарниры
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
В Федерации бокса России назвали альтернативу гей-парадам
Маленькая девочка стала причиной жесткой лобовой аварии в Твери
Российские военные впервые применили в Кривом Роге ракету «Гром-1»
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.